Рада приняла закон о реструктуризации долгов за газ и электроэнергию предприятий ЖКХ

За принятие соответствующего законопроекта №5273 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители" за основу и в целом проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак сообщила, докладывая по законопроекту, что ее комитет ко второму чтению доработал указанный правительственный законопроект с правительством, регулятором, поставщиками услуг ЖКХ и другими заинтересованными сторонами.

Согласно пояснительной записке, законопроект касается таких видов задолженности: кредиторская задолженность теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций перед поставщиком природного газа за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, предоставления услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой и кредиторская задолженность предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода перед поставщиками электрической энергии.

Отмечается, что первым этапом уменьшения задолженности станет проведение централизованных взаиморасчетов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и снабжение горячей водой, услуги по централизованному горячему и холодному водоснабжению и водоотведению.

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Вторым этапом будет реструктуризация кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики за потребленный до 1 июля 2016 года природный газ, которая останется непогашенной по состоянию на 31 декабря 2016 года. При этом не будет учитываться сумма штрафных санкций, инфляционных начислений и начисленных процентов.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Государственная исполнительная служба на основании решений суда арестовала счета столичной энергокомпании "Киевэнерго" из-за штрафных санкций Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

По данным "Киевэнерго", в Украине арестованы счета более 100 теплокоммунэнерго, что влечет за собой полное блокирование их хозяйственной деятельности. Компании не могут проводить необходимые ремонтные работы и реконструкцию теплового и электрического хозяйства, выплачивать налоги и зарплаты.

Кроме этого, теплокоммунэнерго не могли выполнять в полной мере обязательства по подготовке теплосетей к отопительному сезону.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", предприятия теплокоммунэнерго, теплоэлектроцентрали на 26 октября 2016 года задолжали "Нафтогазу" за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, около 18 млрд грн, из них в 2016 году – 2,6 млрд грн.