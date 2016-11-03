"Энергоатом" подписал с аргентинской компанией меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике

Меморандум был подписан сторонами 27 октября 2016 года в ходе официального визита делегации НАЭК "Энергоатом" на АЭС Атуча (Аргентина).

Согласно сообщению, меморандум предусматривает научно-техническое сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии, обмен опытом строительства и безопасной эксплуатации АЭС, включая вопросы повышения безопасности, обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО), реконструкции и модернизации, продления сроков эксплуатации АЭС, подготовку эксплуатационного и ремонтного персонала.

Сообщается, что в ходе официального визита делегация "Энергоатома" приняла участие в конференции по ядерной энергетике, а также в заседаниях руководящей группы и исполнительного комитета международной рамочной программы по сотрудничеству в области ядерной энергетики IFNEC.

Читайте также"Энергоатом" и Westinghouse договорились о начале совместных работ по повышению эффективности украинских АЭС

"Президент "Энергоатома" также провел переговоры с помощником министра энергетики США Эдвардом МакГиннисом, который является главой руководящей группы IFNEC. В ходе переговоров обсуждались перспективы оказания поддержки американским правительством проекту "Энергетический мост "Украина – Европейский Союз", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины (Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой). На 4-х украинских АЭС эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13 тыс. 835 МВт. На стадии достройки в НАЭК "Энергоатом" находятся два энергоблока ХАЭС суммарной мощностью 2000 МВт.

Nucleoelectrica Argentina S.A. эксплуатирует две АЭС суммарной мощностью 1755 МВт. Строительство энергоблока №2 на АЭС Атуча начала в 1981 году компания Siemens, но уже в 1984 году оно было заморожено в связи с нехваткой финансирования. В 1992 году работы были продолжены и в 1994 году на 80% готовности снова заморожены до 2006 года, когда было принято решение о достройке блока. Подключение блока к сети состоялось 27 июня 2014 года. Всего на данный момент в Аргентине эксплуатируются три атомных энергоблока.