Принятие законопроекта о снижении "зеленых тарифов" несет угрозу арбитражных исков от инвесторов к Украине

Об этом говорится в публикации Українських Новин.

Автор публикации подчеркивает, что Украина является полноправным участником Договора об Энергетической хартии и несет обязательства перед инвесторами, в том числе, и касательно стабильности законодательства и защиты ожиданий инвесторов.

А международные инвесторы крайне негативно реагируют на изменение правилигры на рынке, в том числе и тарифов "задним числом".

"Международное право, в свою очередь, крайне негативно относится к изменениям правил задним числом, особенно если государство сначала обещала их долгосрочную стабильность, а причина изменений банально финансовая. В результате нельзя исключить, что экономический эффект от неправомерного снижения "зеленого" тарифа компенсируется проигрышем Украины в ряде дел инвестиционного арбитража", - утверждает в своей колонке в интернет-издании "Европейская правда" юрист фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Шемелин.

Юрист отмечает, что попытки европейских государств пересмотреть "зеленые" тарифы, для того чтобы снизить их давление на свои экономики мгновенно вызвали противодействие со стороны инвесторов в арбитражах. В частности, против Испании уже подано более 20 арбитражных требований, хотя правительство этой страны не пошло на пересмотр тарифов задним числом, а только внесло технические изменение, которые снизили прибыльность СЭС на порядка 10%.

Мнение об угрозе инвестиционных арбитражей против государства Украина, в случае принятия таких законодательных инициатив, разделяет и директор Европейско-украинского энергетического агентства Валентина Белякова. По ее словам, вопрос снижения тарифа для солнечных станций с мощностью более 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 2016 года, состоит из двух компонентов - политического и юридического.

"Инвестиции были вложены под гарантии государства, что "зеленый" тариф останется на том же уровне, который был утвержден при введении станций в эксплуатацию и не будет снижаться до 2030 года. Поэтому нарушение этих обязательств может быть расценено как такое, что не соответствуют ожиданиям инвестора, – отмечает Белякова, - Основываясь на случаях в других странах, где были снижены тарифы на закупку электроэнергии, что и привело к многочисленным арбитражным спорам между инвестором и государством, лучшей практикой является не повторять "чужие ошибки".

Белякова подчеркнула, что после принятия таких проектов закона, Украина рискует не только получить многочисленные жалобы от инвесторов и повторить пути других стран, но и снизить уровень доверия других инвесторов к Украине, который и так на сегодняшний день находится не на самом высоком уровне.

С ней согласен и партнер юридической фирмы Baker & McKenzie Игорь Олехов, который отмечает риск для дальнейших иностранных инвестиций в возобновляемую энергетику в случае принятия законопроекта о снижении тарифов для СЭС.

"Принятие сниженного тарифа приведет к тому, что любые инвестиции в отрасль возобновляемой энергетики теперь будет поставлено под большой вопрос, в частности касательно иностранных инвесторов, поскольку они видят, что нет никакой предсказуемости в тарифной политике", - считает Олехов.

Как сообщалось, CNBM International является крупнейшим игроком на рынке солнечной энергетики Украины, со средины 2014 года CNBM владеет десятью солнечными электростанциями в южных областях Украины.

Депутат Рады от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол зарегистрировала законопроект о ретроспективном снижении коэффициента "зеленого" тарифа для крупных СЭС (больше 10 МВт) в 1,8 раза (законопроект 5129). Причем, ее законопроект направлен на станции, уже введенные в эксплуатацию до 31 декабря 2015 года.