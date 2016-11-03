Порошенко открыл Колодницкое газовое месторождение во Львовской области

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия также приняли участие министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и глава Администрации президента Украины Игорь Райнин.

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«Сегодня мы делаем приоритетным направлением запуск украинской газодобычи, причем не монополизируем через государственные преференции, а поддерживаем. Наконец-то государство повернулось лицом к честным, настоящим украинским инвесторам», - отметил президент.

«Зажигаем символический факел, который знаменует открытие Колодницкого газового месторождения», - заявил Порошенко.