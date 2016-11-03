Украина выстраивает энергетическую независимость страны, несмотря на войну на востоке - Порошенко

Украина, несмотря на продолжающиеся боевые действия на востоке страны, выстраивает свою энергетическую независимость и обеспечивает достаточное количество ресурсов для обеспечения граждан теплом и светом.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время открытия новой газовой скважины во Львовской области.

"Мы увеличили долю атомной энергетики, накопили достаточное количество угля, газа. Все разговоры о том, что Украина останется без тепла, начнутся веерные отключения, закончились. Несмотря на войну, мы выстраиваем энергетическую независимость страны", - сказал Порошенко.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал реальным достижение энергетической независимости Украины в ближайшие годы и призвал добывающие компании уже в 2017 году нарастить объемы добычи газа "на 500 миллионов кубометров и более". Гройсман подчеркивал, что государство готово инвестировать как в проекты энергоэффективности и экономии энергоресурсов, так и в увеличение добывающих мощностей.

Кабинет министров в проекте бюджета на 2017 год планирует профинансировать рост собственной добычи природного газа в Украине и создать Фонд энергоэффективности размером в 3,5-4 миллиарда гривень.