Госатомрегулирования одобрила предварительный отчет по анализу безопасности ЦХОЯТ

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) одобрила заключение государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности по предварительному анализу безопасности Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Соответствующее постановление было принято на заседании коллегии 3 ноября.

"Таким образом, коллегия подтвердила, что проект ЦХОЯТ соответствует требованиям по ядерной и радиационной безопасности. Согласно постановлению коллегии, отдельные проектные решения, обоснование безопасности которых в предварительном отчете изложены кратко, будут детализированы на следующей стадии проектирования ЦХОЯТ. Одобренное ГИЯРУ заключение будет направлено на рассмотрение и утверждение в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины", - говорится в сообщении.

Выступая на коллегии, президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский отметил необходимость скорейшего рассмотрения вопросов, связанных со строительством ЦХОЯТ. "Технологии и проектные решения, выбранные для строительства Централизованного хранилища, соответствуют международным требованиям к обращению с радиоактивными материалами и обеспечивают надежное и безопасное хранение отработавшего топлива с украинских АЭС. Технико-экономическое обоснование ЦХОЯТ прошло государственную экологическую экспертизу и получило положительное заключение. На сегодня все организационно-правовые вопросы по строительству хранилища решены. Промедление с началом строительства хранилища повлечет дальнейшие финансовые потери для Украины, тогда как введение его в эксплуатацию существенно повысит энергетическую безопасность государства", - цитирует Недашковского пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В апреле 2016 года Недашковский заявил о переносе срока запуска ЦХОЯТ на конец 2018 года из-за отсутствия средств для финансирования проекта и проблем с предоставлением земельного участка для хранилища. В то же время проектирование и государственная экспертиза ЦХОЯТ будут завершены до конца 2016 года. По словам председателя Государственной инспекции по ядерному регулированию Сергея Божко, строительство хранилища будет выполнено в соответствии с международными стандартами ядерной безопасности.

12 октября 2016 года Кабмин принял решение о выделении земельных участков общей площадью 45,2 га в зоне отчуждения (Киевская обл.) под строительство ЦХОЯТ.

Согласно информации "Энергоатома", из-за отсутствия собственного хранилища Украина ежегодно тратит 200 миллионов долларов на оплату услуг российской компании "Росатом" по вывозу и переработке отработанного топлива на территории РФ.