Город Теплодар Одесской области из-за долгов остается без отопления

ККак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, сегодня председатель облсовета Анатолий Урбанский провел по данному вопросу экстренное совещание, на котором присутствовали мэр Теплодара Михаил Жовнир, начальник Главного управления ГСЧС в области Виктор Федорчак, а также руководители соответствующих областных подразделений.

Отмечалось, что на последней внеочередной сессии Теплодарского городского совета не удалось решить проблему с отоплением. Руководство города надеется на поддержку областной власти.

Как сообщили в пресс-службе, на совещании было решено, что "завтра, 4 ноября, в Теплодарском горовете состоится внеочередная сессия, на которой руководство и депутаты города должны принять окончательное решение о возвращении тепла".

Отмечается, что без тепла остаются дома, медицинские и учебные учреждения. Тепла нет, потому что НАК «Нафтогаз» Украины» не заключает соглашение с коммунальным предприятием «Одесская ТЭЦ № 2» из-за образовавшейся задолженности.

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Как рассказали в пресс-службе, в детских садах города воспитанники спят в одежде, и, если до конца ноября не решится вопрос теплоснабжения, школы и детсады временно закроют.

Кроме того, велика вероятность выхода из строя неподключенной к теплоносителю отопительной системы при снижении температуры воздуха до ноля градусов и меньше.

Планируется, что в Теплодаре, где проживает 10 тыс. человек, в ближайшее время начнут функционировать стационарные пункты обогрева.

По данным пресс-службы НАК «Нафтогаз» Украины», поставки газа и тепла для Теплодара блокируются из-за отказа нового поставщика тепла, назначенного городскими властями, стать правопреемником предыдущего поставщика.

Поясняется, что в отопительном сезоне 2015-2016 гг. производством тепла для города занималось ООО «Теплодарэнерго», которое накопило долги за использованный газ в размере около 3,6 млн грн. При этом уровень оплаты за газ в 2016 году в ООО составлял 67%.

«По завершении отопительного сезона власти Теплодара расторгли договор аренды оборудования с ООО «Теплодарэнерго» и передали функции теплоснабженца ГКП «Одесская ТЭЦ-2», - сообщили в пресс-службе.

Однако новый субъект хозяйствования отказывается становиться правопреемником по долговым обязательствам предшественника. НАК «Нафтогаз» Украины», в свою очередь, не заключает договор на поставку енергоносителей.