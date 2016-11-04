Египет после девальвации нацвалюты повысил цены на бензин и дизельное топливо

Египет повысил отпускные цены на бензин и дизельное топливо на следующий день после девальвации курса национальной валюты, сообщила в пятницу Египетская нефтяная корпорация.

Читайте такжеГиперинфляция в Венесуэле: деньги начали считать "на вес" (видео)

Цена на самый распространенный бензин АИ-92 выросла на 35% - до трех с половиной египетских фунтов за литр (0,23 доллара США), пишет Прайм.

Египет дотирует бензин, поэтому после повышения цен государство сможет сократить расходы по этой статье.

Сокращение дотаций было одним из главных требований Международного валютного фонда, который должен до конца 2016 года выделить кредит для Египта в размере 12 миллиардов долларов.

Центробанк Египта объявил о решении ввести с 3 ноября плавающий курс национальной валюты, чтобы поддержать экономику. К концу дня доллар стоил 15,25 египетских фунтов. Ранее установленный государством курс валюты долгое время держался на отметке в 8,88 фунта за один доллар.