Кабмин хочет до конца ноября создать компанию-оператора украинской ГТС

Кабинет министров Украины в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» намерен до конца ноября создать новую компанию-оператора газотранспортной системы, а именно - акционерное общество «Магистральные газопроводы Украины». Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом проинформировал вице-премьер-министр Владимир Кистион по итогам заседания рабочей группы по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

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«Рабочая группа утвердила проект плана действий по корпоративному управлению оператора ГТС Украины. Теперь Минэнергоугля должно подготовить документ к рассмотрению на ближайших заседаниях правительства. Кроме того, в ближайшее время на рассмотрение правительства должен быть вынесен и проект постановления о создании ПАО «Магистральные газопроводы Украины», - цитирует пресс-служба Кистиона.

По словам Кистиона, рабочая группа также пересмотрела план реструктуризации «Нафтогаза», однако все дополнения и изменения должен рассмотреть и утвердить Кабинет министров не позднее конца ноября.

«Мы должны как можно скорее принять все документы. Реформа «Нафтогаза» - это обязательство, которое Украины взяла на себя в рамках Третьего энергетического пакета, и мы должны его выполнять. Думаю, что в течение месяца правительство утвердит актуализированный план реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» и документы, необходимые для создания ПАО «Магистральные газопроводы Украины», - сказал Кистион.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерство экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития представляли разные модели функционирования компании.

22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление, которым вывел госхолдинг «Нафтогаз Украины» из подчинения Минэкономразвития и переподчинил себе с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией. Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил план реструктуризации “Нафтогаза Украины”, предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа.