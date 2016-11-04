"Укрнафта" прогнозирует снижение добычи нефти в 2017 году

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" прогнозирует снижение уровня добычи сырой нефти в 2017 году на 15% в связи с высоким уровнем налогообложения и нерешенным вопросом налоговой задолженности компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"По прогнозам компании, в 2017 году "Укрнафта" ожидает сокращения добычи нефти на 15%", – сообщили в пресс-службе, добавив, что при сохранении высоких ставок рентной платы за добычу нефти и газового конденсата и отсутствии решения по вопросу "исторической" налоговой задолженности компания не будет иметь достаточных средств для реализации инвестиционной программы.

"В январе-сентябре 2016 года компания направила на инвестпрограмму 391 миллион гривень, что составляет всего 15% от минимально необходимого уровня. Для сохранения текущего объема добычи необходимо ежегодно инвестировать минимум 2,6 миллиарда гривень в обновление оборудования, ремонт существующих и бурение новых скважин", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, за девять месяцев 2016 года "Укрнафта" снизила добычу нефти на 10%, газа – на 14%, а производство сжиженного газа – на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщается, что на сегодня размер рентной платы за использование недр для добычи нефти и конденсата на глубине до 5 тыс. м составляет 45%, для более глубоких залежей – 21%. Ставки ренты за добычу природного газа составляют 29% и 14% соответственно.

"Ранее "Укрнафта" выступала с предложением уравнять ставки ренты за добычу нефти и природного газа. Согласно исследованию аудиторской компании Deloitte, в странах ЕС средняя ставка ренты и аналогичных налогов на добычу углеводородов составляет 12%", – подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года главой "Укрнафты" был назначен Марк Роллинс. За время нахождения в должности он стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

К концу 2015 года Роллинс для спасения компании предложил разработать и утвердить план досудебной санации "Укрнафты", но этот план все еще не утвержден. Его принятие является крайне важным для финансового оздоровления компании и решения вопроса налоговой задолженности, которая уже достигла 12 миллиардов гривень, а также для стабилизации и наращивания уровня добычи углеводородов.

В конце октября глава "Укрнафты" Роллинс сообщил, что его компания обратилась к государственным органам с инициативой снизить ставку рентной платы за добычу сырой нефти с нынешнего уровня в 45% до 29% от товарной стоимости добытого сырья.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.