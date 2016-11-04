Канадская Enbridge может распродать активы на $4,5 миллиарда

Крупнейшая трубопроводная компания Канады Enbridge планирует получить от возможной распродажи активов 5-6 миллиардов канадских долларов (3,74-4,49 миллиарда долларов США), сообщает Reuters.

Глава компании заявил, что дополнительная распродажа активов является возможной и зависит от ряда причин, в том числе от их оценок.

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В сентябре Enbridge сообщила, что в течение года планирует продать активы на 2 миллиарда канадских долларов, а еще через несколько недель стало известно о продаже компанией трубопроводной системы South East Saskatchewan за 1 миллиард канадских долларов Tundra Energy Market Ltd.

В сентябре Enbridge также договорилась о покупке Spectra Energy Corp в рамках сделки, оцененной в 28 миллиардов долларов, в результате которой будет создана крупнейшая в Северной Америке инфраструктурная компания. Сделка будет закрыта в первом квартале 2017 года.