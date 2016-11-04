Украина рассчитывает нарастить добычу газа в 2017 году на 500-700 миллионов кубометров - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов в пятницу вечером.

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«Мы увеличиваем на 500-700 млн кубометров газа в 2017 году, и нарастим до 2020 года достаточно, чтоб нам хватило собственного газа. Мы будем использовать свой газ, которого нам хватит. И мы не будем тратить деньги на импортный газ», - заверил глава правительства.

Как сообщал УНИАН ранее, крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" планирует увеличить добычу природного газа в 2017 году, по сравнению с прогнозируемым показателем за весь 2016 год, на 500-600 миллионов кубометров – до 15 миллиардов кубометров.