Цены на нефть растут после падения в пятницу

Цены на нефть открывают неделю в зеленой зоне, сообщает Прайм.

"К 6:50 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,94% - до 46,01 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,13%, до 44,57 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с тем на рынке доминируют негативные настроения. Инвесторы скептически относятся к анонсированному соглашению между странами ОПЕК и России по ограничению добычи нефти. Планируется, что документ может быть подписан на предстоящем в ноябре саммите стран картеля.

Однако, целый ряд моментов по-прежнему остается несогласованным. "Достижение договоренностей относительно деталей для каждой из стран все еще остается сложной задачей", - отмечают аналитики Barclays.

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В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.

Кроме того, давление на нефтяные цены оказывает рост буровой активности в США. Так, согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, по итогам завершившейся 4 ноября рабочей недели, число буровых установок в США выросло на 12 единиц, или на 2,1%, до 569 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 9 единиц, или на 2%, до 450 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,63%, и составило 117 штук.