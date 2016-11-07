Оман готов сократить нефтедобычу на 5-10%

Крупнейший нефтепроизводитель на Ближнем Востоке за пределами ОПЕК султанат Оман готов пойти на сокращение добычи нефти на 5-10% в случае достижения соответствующих договоренностей нефтедобывающими странами, сообщает Прайм со ссылкой на министра нефти и газа Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи.

"В первую очередь, мы выступаем за сокращение нефтедобычи и достижения соглашения между нефтепроизводителями об этом, в таком случае Оман готов сократить добычу на 5-10%, второй вариант для нас - это заморозка", - отметил министр.

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По его словам, даже достижение соглашения о заморозке нефтедобычи будет победой, иначе пострадают сами нефтедобывающие страны.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран, прежде всего России.