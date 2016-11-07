Транзит российского газа через Украину с начала года вырос на 20%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-октябрь 2016 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 65,3 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", оператора газотранспортной системы Украины.

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Согласно сообщению, в октябре объем транзита составил 8 миллиардов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.