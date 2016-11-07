Украина сократила закачку газа в подземные хранилища на 33%

Украина за январь-октябрь 2016 года закачала в подземные хранилища природного газа (ПХГ), оператором которых является госкомпания "Укртрансгаз", 6,4 миллиарда кубометров "голубого топлива", что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Всего за 10 месяцев текущего года в газовые хранилища было закачано 6,4 миллиарда кубометров "голубого топлива", что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 4 ноября в ПХГ хранилось 14,4 миллиарда кубометров газа, а его суточный отбор составлял 17,6 миллиона кубометров.

По информации пресс-службы, в октябре в ПХГ было закачано 494,4 миллиона кубометров газа и отобрано – 279,1 миллиона кубометров.

Читайте такжеУкраина уже более 330 дней не закупает газ у России

Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство утвердило график подготовки к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

16 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор. В течении недели с 28 октября по 4 ноября 2016 года запасы в ПХГ сократились на 0,9% до 14,389 миллиарда кубометров.