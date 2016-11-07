"Газпром" решил сэкономить на строительстве "Силы Сибири"

"Газпром" сократил в 2016 году инвестиции в строительство трубопровода "Сила Сибири" с 1,45 миллиарда долларов до 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций концерна.

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Таким образом, планируемые инвестиции "Газпрома" в трубопровод снизятся на 17%. При этом общая оценка затрат на строительство "Силы Сибири" осталась без изменений - на уровне 12,6 миллиарда долларов.

Отмечается, что "Газпром" и китайская компания CNPC в мае 2014 года подписали контракт на строительство газопровода "Сила Сибири" из России в Китай протяженностью около 3 тысячи километров.

Согласно контракту, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка 38 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет.