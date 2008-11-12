Энергетический саммит в Баку рассмотрит проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора

Энергетический саммит в Баку рассмотрит основные предложения по результатам технико-экономического обоснования проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, по словам уполномоченного Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, эту работу выполняет британская компания «Гренхерн» по заказу СП «Сарматия», которое было образовано в соответствии с 5-сторонним соглашением, подписанным между министерствами энергетики и государственными нефтяными компаниями Украины, Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши на Вильнюсском энергетическом саммите в октябре 2007 года. По предварительным данным, заключения технико-экономического обоснования вполне обнадеживающие. Ожидается также, что на саммите будет принято решение о дальнейших шагах по реализации проекта.

«Воплощение проекта позволит создать надежный и выгодный маршрут поставок нефти из Каспийского региона на европейские и другие ликвидные рынки через Каспийско-Черноморско-Балтийское пространство», - отмечает уполномоченный Президента по международным вопросам энергобезопасности.

Кроме того, планируется обсуждение в рамках саммита концептуальных подходов, принципов и механизмов существенного повышения уровня гарантирования прозрачности, надежности и безопасности транзита энергоносителей на Каспийско-Черноморско-Балтийском пространстве в целом - за счет системного объединения интеллектуальных, технических, финансовых и других ресурсов стран Каспийско-Черноморско-Балтийского региона в соответствии с требованиями Энергетической хартии и других международных документов.

«Среди прочего, эти маршруты должны быть коммерчески привлекательными и экологически совместимыми, - подчеркивает Б.СОКОЛОВСКИЙ, отмечая, что такие требования являются «принципиально важными» для всех стран региона, в том числе, для поставщиков и потребителей энергоносителей.

Работа в этом направлении выполняется в рамках межгосударственной рабочей группы по вопросам Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства, образованной в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины, которое они подписали 23 мая 2008 года в Киеве.

Среди прочего, прорабатываются предложения по созданию условий для более эффективного использования существующих механизмов и инструментов, созданных, в частности, в рамках законодательства и программ ЕС, а также относительно целесообразности и возможности создания новых совместных механизмов и инструментов гарантирования прозрачности и надежности энерготранзита.

Планируется, что в рамках саммита состоятся двусторонние встречи Президента Украины с главами государств и правительств, которые будут принимать участие в работе мероприятия.

Отметим, Энергетический саммит в Баку 14 ноября будет четвертым саммитом в рамках Краковской инициативы. Первое такое мероприятие состоялось в Кракове в мае 2007 года, второе - в Вильнюсе в октябре 2007 года, третье - в Киеве в мае 2008 года.