ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире

Спрос на нефть в мире вырастет в период 2015-2040 годов на 17,6% - до 109,4 миллиона баррелей в день, при этом большую часть прироста будут компенсировать страны, входящие в ОПЕК, доля нефти которых в общих мировых поставках жидких углеводородов вырастет в прогнозируемый период до 37% с 34%, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза ОПЕК - World Oil Outlook (WOO) 2016.

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Спрос на нефть в мире к 2021 году составит 99,2 миллиона баррелей в день (против 93 миллиона баррелей в день в 2015 году), что на 1 миллион баррелей в день больше прошлогоднего прогноза, сообщает Прайм.

Улучшение показателя связано с низкими прогнозами по ценам на нефть в среднесрочной перспективе, что, как ожидается, будет иметь более сильное влияние, чем ожидания низкого среднесрочного экономического роста и расширения политики энергоэффективности. В долгосрочной перспективе дополнительные меры в области энергоэффективности и потенциал развития новых технологий, таких как, транспортные средства на альтернативном топливе, приведут к тому, что спрос на нефть в 2040 году составит 109,4 миллиона баррелей в день, что на 0,4 миллиона баррелей в день меньше по сравнению с прогнозом 2015 года.

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При этом поставки жидких углеводородов в мире к 2021 году вырастут до 99,4 миллиона баррелей в день против 95,1 миллиона баррелей в день в 2015 году. Аналитики ОПЕК ожидают постепенный рост добычи жидких углеводородов странами вне ОПЕК к 2021 году, когда он составит 58,6 миллиона баррелей в день против 56,9 миллиона баррелей в день в 2015 году. В 2027 году добыча в странах, не входящих в организацию, как ожидается, составит 61,4 миллиона баррелей в день, сократившись впоследствии до 58,9 миллиона баррелей в день в 2040 году. В результате, средняя стоимость барреля нефти в номинальном выражении вырастет до 155 долларов (92 доллара в ценах 2015 года).

Добыча нефти странами вне ОПЕК при этом будет расти до 42,9 миллиона баррелей в день к 2021 году с 42,5 миллиона баррелей в день в 2015 году и до 44,2 миллиона баррелей в день к 2025 году. После чего начнется постепенное снижение до 39,6 миллиона баррелей в день к 2040 году.