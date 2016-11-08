Энергоатом и China National Nuclear Power договорились о развитии сотрудничества

В ходе совещания, которое состоялось 28 октября 2016 года в Киеве, представители НАЭК «Энергоатом» проинформировали о балансе энергосистемы Украины, структуре Энергоатома, проектах модернизации украинских АЭС в контексте действующей Комплексной сводной программы повышения безопасности (КсППБ), состоянии реализации проекта «Энергетический мост Украина - ЕС », и планы по реализации проекта достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

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С 24 по 28 октября 2016 китайская делегация посетила главный офис НАЭК «Энергоатом» и ОП Хмельницкая АЭС. В ходе визита на площадку Хмельницкой АЭС китайская делегация посетила территорию АЭС: БЩУ энергоблока №1, машзал, а также строительную площадку энергоблоков №3 и №4. Была проведена встреча с руководством ХАЭС, в ходе которой китайская делегация смогла ознакомиться с работой АЭС и состоянием строительных конструкций Х3/Х4.

Представители CNNP презентовали основные направления деятельности компании, состояние реализации модернизации блоков на Тяньваньской АЭС (Китайская народная республика).

Справка. China National Nuclear Power Co., Ltd. занимается инвестированием, строительством, эксплуатацией и управлением ядерно-энергетических проектов. Компания эксплуатирует 12 атомных энергоблоков с установленной мощностью 9773 МВт. Компания базируется в Пекине (Китай). CNNP является дочерней компанией Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).