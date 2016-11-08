Энергоатом и испанская IDOM Nuclear Services договорились о расширении сотрудничества

Целью встречи, которая состоялась 26 октября 2016 года в Киеве, была презентация опыта и возможностей компании IDOM NS в ядерно-энергетической отрасли в части инженерных и консалтинговых услуг, ознакомление представителей IDOM NS графику и мерами КсППБ, проектом строительства ЦХОЯТ, управлением ресурсом и продолжением срока эксплуатации энергоблоков, мерами по повышению мощности АЭС Украины.

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В рамках встречи представители компании IDOM NS презентовали собственный опыт в выполнении проектов в новом строительстве, техническом обслуживании, реконструкции, модернизации, вывода из эксплуатации объектов в ядерно-энергетической отрасли и в сфере консалтинговых инженерно-технических услуг на всех этапах жизненного цикла АЭС.

В свою очередь представители НАЭК «Энергоатом» проинформировали представителей компании IDOM NS о состоянии выполнения КсППБ (проекты АСУ ТП и проекты по пожарной безопасности), состояние и планы реализации проекта ЦХОЯТ, управление ресурсом и продления срока эксплуатации энергоблоков, мероприятия по повышению мощности АЭС Украины.

Справка. Группа компаний IDOM предоставляет инжиниринговые и консалтинговые услуги в ряде направлений деятельности, включая ядерную отрасль, как на внутреннем рынке (Испания), так и на международном уровне (МАГАТЭ, AREVA и др.) и специализируется в таких сферах как снятие ядерных установок с эксплуатации, вопрос сейсмики, противопожарная защита, управление старением и обращение с отработанным ядерным топливом. Основными заказчиками услуг компании IDOM NS является испанский орган ядерного регулирования (CSN) и испанские атомные электростанции.