Доходы России от экспорта газа упали почти на треть

Доходы России от экспорта газа в январе-сентябре 2016 года составили 21,578 миллиарда долларов, что на 31,1% меньше показателя за аналогичный период 2015 года, сообщает Прайм со ссылкой на данные российской Федеральной таможенной службы (ФТС).

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"В физическом выражении Россия в январе-сентябре 2016 года экспортировала 139,5 миллиарда кубометров газа (рост на 6% по сравнению с январем-сентябрем 2015 года), в том числе в страны дальнего зарубежья - 116,3 миллиарда кубометров (рост на 11,8%), в страны СНГ - 23,3 миллиарда кубометров (снижение на 15,27%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 185,5 миллиарда кубометров газа, получив 41,8 миллиарда долларов дохода.