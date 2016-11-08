Украина и Словения договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук и государственный секретарь Министерства инфраструктуры Словении Клемен Потишек подписали меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива между ведомствами.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, меморандум направлен на активизацию двустороннего сотрудничества Украины и Словении в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных источников энергии.

Документ предусматривает обмен информацией о механизмах реализации проектов в указанных сферах, обмен опытом по использованию "интеллектуальной энергетики" и возобновляемых видов энергии, а также производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 8 ноября, находится с официальным визитом в Республике Словения.