Лондонский суд снял арест с активов Коломойского в рамках иска "Татнефти" - Bloomberg

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что суд также принял сторону Боголюбова и Александра Ярославского, и отклонил иск "Татнефти", "ввиду отсутствия реальных шансов на успех дела".

Напомним, в апреле этого года "Татнефть" сообщила об инициировании судебного разбирательства в Англии против украинских бизнесменов по делу о поставках нефти на Кременчугский НПЗ. Компания хотела возмещения 334 млн долларов убытков и проценты.

Тогда адвокат Боголюбова Али Малек в суде заявил, что это требование "несвежее". Также он добавил, что "в претензии истек срок давности".

После этого Лондонский суд по иску российской компании "Татнефть" выдал ордер на заморозку активов украинского бизнесмена и экс-главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского и еще трех украинских бизнесменов на сумму 380 миллионов долларов.