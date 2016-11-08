"Нафтогаз" планирует до конца года застраховать у американской ОРІС импорт газа в Украину

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" намерен до конца 2016 года подписать необходимые документы для получения гарантий финансового учреждения правительства США – организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation) для дальнейшего финансирования импорта газа американскими компаниями-трейдерами в летний период с последующей его продажей зимой "Нафтогазу".

Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время парламентских слушаний, которые были посвящены вопросу наращивания добычи природного газа.

"Окончательно все детали будут зафиксированы до конца года", - сказал Витренко.

По словам Витренко, OPIC будет страховать политические риски международных американских банков, которые будут выдавать кредиты компаниям-трейдерам (также американским). Эти компании, в свою очередь, будут за выделенные деньги покупать импортный газ летом и продавать его "Нафтогазу" зимой, поскольку цены летом ниже, чем в начале или во время отопительного периода.

Читайте также"Нафтогаз" имеет достаточные запасы газа для прохождения отопительного сезона - Коболев

"Будут международные инвестиционные банки, которые будут финансировать американские компании, которые будут покупать и продавать природный газ. При этом OPIC будет гарантировать, что ввиду некоторых политических изменений эти американские компании не понесут убытки", - сказал Витренко.

Также он отметил, что выгода для "Нафтогаза" будет состоять в том, что холдингу не придется для закупки газа брать дорогие кредиты в украинских банках, например, под 20% годовых, а вместо этого холдинг сможет использовать более дешевый капитал на международном рынке.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" начал переговоры и подготовку документов для привлечения инвестиций на закачку газа в следующий зимний период (2017-2018 годов). Холдинг вел переговоры с американской правительственной организацией OPIC, а также с участием инвестиционного банка Goldman Sachs и Международной финансовой корпорацией.

Также "Нафтогаз" привлекает кредиты Европейского банка реконструкции и развития, а также кредитные гарантии Всемирного банка для закупки импортного газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов.