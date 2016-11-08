Украина с начала года увеличила импорт нефти почти в 3 раза

Украина в течение января-октября 2016 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 144 миллионов долларов, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Читайте также"Укрнафта" прогнозирует снижение добычи нефти в 2017 году

Основные поставки нефти (97,7%) были осуществлены из Казахстана - на сумму 140,7 миллиона долларов, остальные объемы (2,3%) пришлись на Румынию – 3,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году по сравнению с 2014 годом, по данным Фискальной службы, сократила импорт нефти в денежном выражении на 39,2% - до 89 миллионов долларов.

В течение января-сентября 2016 года импорт сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении составил 122,3 миллиона долларов, что в 5,6 раз больше, чем за аналогичный период 2015 года.