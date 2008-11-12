Китай за два года намерен построить девять АЭС

Девять атомных электростанций будут построены в Китае в ближайшие два года, пишет в среду газета "Чайна дейли", сообщает РИА Новости.

Сооружение новых АЭС предполагается в рамках государственного плана, целью которого является довести к 2020 году общую мощность атомных станций в КНР до 40 миллионов киловатт.

В настоящее время по стране действуют 11 АЭС мощностью 9,1 миллиона киловатт - это лишь 1,3% энергопроизводящих мощностей КНР. Главная роль в отрасли по-прежнему принадлежит угольным ТЭС - они обеспечивают 84% потребляемой в Китае электроэнергии.

Власти намерены изменить такую ситуацию, поскольку угольные теплоэлектростанции являются основным эмитентом парниковых газов и других вредных соединений. В этих целях КНР намерена ускорить темпы возведения АЭС в пять раз по сравнению с предыдущим десятилетием, сообщает газета.