Россия прогнозирует снижение в 2009 г цен на нефть в стране до 50 долл. за баррель

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр финансов России Алексей КУДРИН прогнозирует снижение цен на российскую нефть в 2009 году до 50 долл. за баррель.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Совете Федерации.

"Средняя цена на российскую нефть в 2009 году составит 50 долл., в 2009 - 55, в 2010 - 60 долл. за баррель", - сказал А.КУДРИН.

При этом он напомнил, что в проекте федерального бюджета на 2009-2011 годы прогноз по цене на нефть заложен в размере 95 долл. за баррель в 2009 году, 90 долл. за баррель - в 2010 году и 88 долл. за баррель - в 2011 году.

А.КУДРИН отметил, что со следующего года будет существенно снижена доля нефтегазовых доходов бюджета РФ. В этом году в структуре бюджета половину составляют нефтегазовые доходы, в 2009 году заложено снижение этой доли до 30%, отметил глава Минфина.

По словам А.КУДРИНА, нынешняя ситуация с ценами на нефть не повлияет на выполнение бюджета, но может привести к тому, что в следующем году у РФ не будет пополнения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

В то же время он отметил, что Министерство финансов РФ пока не собирается пересматривать долгосрочный прогноз средней цены на нефть, заложенный в бюджетную стратегию до 2023 года, в размере 65-70 долл. за баррель. Он сообщил, что Минфин закладывает в 15-летнюю бюджетную стратегию ежегодный рост добычи нефти в стране в среднем на 0,5%, газа – на 1,9%.