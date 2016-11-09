Цена нефти марки Brent опустилась ниже $45 на фоне подсчета голосов в США

Об этом пишет РБК.

На торгах в Лондоне цена нефть марки Brent опустилась ниже отметки $45 за баррель, последний раз на этих уровнях нефть торговалась в начале августа 2016 года.

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По состоянию на 4:28 по киевскому времени, за один баррель Brent на бирже давали $44,8.

Нефть дешевеет с 19 октября, когда цена Brent превысила отметку $53 за баррель.

Как сообщал УНИАН, спрос на нефть в мире к 2021 году по прогнозам ОПЕК составит 99,2 миллиона баррелей в день (против 93 миллиона баррелей в день в 2015 году), что на 1 миллион баррелей в день больше прошлогоднего прогноза.