Президентство Трампа приведет к периоду низких цен на нефть - прогнозы

Об этом пишет экономический обозреватель DW Андрей Гурков.

Читайте такжеФинансовый рынок негативно отреагировал на победу Трампа: все крупнейшие биржи упали

По его словам, есть две основные причины, по которым приход Дональда Трампа в вашингтонский Белый дом, скорее всего, обернется дешевой нефтью. Первая - общая установка миллиардера на протекционизм. В России, увлеченной продовольственным эмбарго, импортозамещением и поддержкой отечественных производителей из пустеющей госказны, протекционизм считают хорошим делом. В Америке и Европе абсолютное большинство экспертов, включая многочисленных нобелевских лауреатов по экономике, не устают напоминать: свободная торговля - одна из главных предпосылок процветания западных обществ.

Но Трамп так не считает. Он обещал своим избирателям "сделать Америку снова великой" и полагает, что наилучший способ для достижения этой цели - таможенные барьеры, призванные вернуть в США рабочие места на трудоемких и малоквалифицированных производствах 20-го века (уголь, сталь, текстиль), которые в ходе глобализации ушли в страны с дешевой рабочей силой, прежде всего - в Китай.

Читайте также"Мир станет более сумасшедшим": реакция мировых политиков на победу Трампа

Иными словами, вместо того, чтобы кропотливо заниматься структурными реформами, поддержкой перспективных производств 21-го века и массовым переобучением населения, Трамп, как и положено популисту, намерен прибегнуть к простым и якобы быстродействующим средствам: оградить США с помощью импортных пошлин от зарубежных товаров, особенно китайских.

Понятное дело, что Китай ответит таким же протекционизмом, и начнется торговая война, пишет автор. От нее (вопреки ожиданиям самого Трампа) непременно пострадают обе страны, а ведь они - два главных потребителя нефти на планете. Если США в результате впадут в рецессию, как предсказывают многие специалисты, а в Китае еще больше замедлится или даже прекратится рост ВВП, то можно себе представить, насколько упадет в двух странах спрос на бензин, дизель для грузовиков и океанских контейнерных судов, керосин для самолетов, сырье для химической промышленности.

Читайте такжеТрамп: мы будем ставить интересы США на первое место и вести дела справедливо

Но даже если американские законодатели не позволят новому президенту развернуть полномасштабную торговую войну с Китаем - на какие-то протекционистские эксперименты США при таком президенте, наверняка, пойдут (например, на расторжение или срыв соглашений о свободе торговли), и это неминуемо приведет к замедлению темпов роста всей мировой экономики. Такова первая причина, по которой приход республиканского кандидата в Белый дом чреват более дешевой нефтью.

Вторая причина - установка Дональда Трампа на ускорение сланцевой революции и его откровенное пренебрежение экологическими соображениями. Против широкого использования технологии фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи нефти и газа из сланцевых пород не возражает и кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, но у нее хотя бы весьма амбициозные планы защиты окружающей среды, включая программу развития возобновляемой энергетики.

Читайте такжеПутин поздравил Трампа с победой: надеется вывести отношения стран из "кризисного состояния"

А вот Трампа проблема изменения глобального климата вообще не интересует, и он в рамках своей идеи реиндустриализировать Америку и снизить ее зависимость от импортных товаров, в том числе и зарубежных энергоносителей, будет всячески способствовать расширению добычи нефти, газа, угля на территории США. Тут возможны и прямые программы господдержки, и снятие различных экологических ограничений, и разрешение на усиленный экспорт нефти и сжиженного газа.

Такая политика снизит себестоимость добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, объемы ее производства возрастут, и это перечеркнет нынешнюю стратегию Саудовской Аравии, направленную на то, чтобы с помощью относительно низких цен обанкротить как можно больше американских сланцевых компаний.

Так что саудовцам, чтобы сохранить свою долю на рынке США, придется пойти на дальнейшее снижение цен. И мы увидим новый виток той спирали вниз, которая раскручивается с 2014 года. В таком случае в ужас от Трампа придут уже россияне. Ну, а европейцам останется хотя бы то утешение, что на бензоколонках можно будет дешево заправиться.

Как сообщал УНИАН, в США стали известны результаты выборов в президенты, в которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $45 на фоне подсчета голосов в США.