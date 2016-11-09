Правительство создало компанию "Магистральные газопроводы Украины"

Кабинет министров Украины в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» принял решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«В соответствии с планом реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» Минэнергоугля разработало проект постановления, которым предусматривается создание публичного акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины», 100% акций которого находятся в собственности государства, с целью выделения (из структуры «Нафтогаза» - УНИАН) деятельности по транспортировке и хранению природного газа», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, добавив, что данное решение соответствует Третьему энергопакету ЕС.

Кроме того, данным постановлением в собственность новосозданной компании было передано здание стоимость 3,86 млн грн.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерства экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития представляли разные модели функционирования компании.

22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление, которым вывел госхолдинг «Нафтогаз Украины» из подчинения Минэкономразвития и переподчинил себе с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией. Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил план реструктуризации “Нафтогаза Украины”, предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа.