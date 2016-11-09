"Газ Украины" присоединили к "Нафтогазу"

Кабинет министров принял решение присоединить дочернюю компанию «Газ Украины», которая ранее занималась реализацией газа потребителям, к материнскому холдингу «Нафтогаз Украины» с целью взаимозачета кредиторской и дебиторской задолженности компаний и увеличения активов холдинга. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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«Проект был разработан Минэкономразвития на основе предложения «Нафтогаза Украины»... Ранее правление «Нафтогаза» приняло решение о реорганизации компании «Газ Украины» путем присоединения этой дочерней компании непосредственно к «Нафтогазу», - сообщил первый-вице-премьер-министр и глава Минэкономразвития Степан Кубив.

По его словам, в результате присоединения произойдет взаимозачет кредиторской и дебиторской задолженности, присоединение оборотных и необоротных активов, что привет к увеличению активов «Нафтогаза».

«Действительно, на сегодня существует задолженность (со стороны «Газа Украины» - УНИАН) перед «Нафтогазом» на сумму 15 млрд грн. При этом для 11 млрд грн отсутствуют источники погашения задолженности… Есть риск того, что вместо увеличения активов «Нафтогаза» может даже произойти уменьшение активов и возникнет дефицит у компании», - отметил в свою очередь министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщал УНИАН, в 2000-2011 годах компания «Газ Украины» занималась реализацией природного газа потребителям Украины (облгазам, предприятиям и теплокоммунэнерго). В ноябре 2011 года компания заявила о своем присоединении к «Нафтогазу». В дальнейшем функции реализации газа перешли непосредственно к холдингу.

За время работы «Газ Украины» многие потребители не полностью рассчитались с компанией, в результате чего у дочерней структуры возникли многомиллиардные долги уже перед «Нафтогазом».

В середине апреля 2016 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что холдинг планирует ликвидировать «Газ Украины» путем присоединения к «Нафтогазу».