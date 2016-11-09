Правительство одобрило концепцию развития атомной отрасли до 2020 года

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду одобрил концепцию развития атомно-промышленного комплекса Украины до 2020 года.

"Принятие распоряжения… позволит создать на территории Украины производство ядерного топлива и его компонентов с целью обеспечения диверсификации поставок, импортозамещения и удовлетворения потребностей АЭС Украины в ядерном топливе собственного производства в полном объеме", - прокомментировала министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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По информации пресс-службы Минэнергоугля, эта концепция касается развития не только генерации (АЭС, оператором которых является Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом"), но и всей атомной промышленности Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Насалик сообщил, что Украина и Казахстан намерены подписать меморандум о создании совместного предприятия по добыче урана, который в дальнейшем будет использоваться в качестве ядерного топлива для атомных станций.

19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина будет наращивать генерирующие мощности по производству электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях.