Цены на нефть растут после падения накануне

Фьючерсы на нефть марки Brent открывают торги небольшим ростом, сообщает Прайм.

"К 7:30 стоимость барреля "черного золота" на торгах в Лондоне роста на 0,2% до 46,26 доллара. Контракты на американскую нефть WTI наоборот демонстрируют небольшое снижение на 0,1% до 45,25 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Поводом к этому стала слабая статистика от Минэнерго США. Как оказалось, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 2,4 млн баррелей - до 485 млн. Эксперты также ожидали роста запасов, но в меньшем объеме – лишь на 1,33 миллиона баррелей.

Кроме того, аналитики ожидают, что новоизбранный президент Дональд Трамп сделает ставку на поддержку американской нефтяной промышленности, что приведет к восстановлению добычи и спровоцирует глобальный рост предложения нефти. В частности, эксперты BMI Research ожидают роста добычи нефти и газа в США уже в 2017 г.