"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии почти до 34 миллиардов

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-октябре 2016 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 6,6% - до 33,894 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за январь-октябрь составили 30,704 миллиарда гривень (90,6%).

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 12,069 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-октябрь 2016 года уменьшилась по сравнению с январем-октябрем 2015 года до 65,286 миллиарда кВт-ч с 72,112 млрд кВт-ч. За десять месяцев текущего года доля "Энергоатома" в общем объеме производства электроэнергии в Украине составила 52,3%.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 миллиарда гривень. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

За 9 месяцев текущего года "Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5% - до 29,514 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.