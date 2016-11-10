Вьетнам отказался от строительства с помощью России первой в стране АЭС

Правительство Вьетнама решило отказаться от создания первых атомных электростанций в стране, строить которые планировалось с помощью России и Японии, заявил официальный представитель энергетической компании Vietnam Electricity, передает РБК.

Такое решение принято в том числе из-за снижения стоимости других источников энергии, пояснил журналистам глава совета директоров Vietnam Electricity ​Зыонг Куанг Тхань.

Читайте такжеХаной испортил планы Москвы: Вьетнам не позволит размещать на своей территории иностранные военные базы​Нефть и уголь сейчас намного дешевле, чем в то время, когда было принято решение строить АЭС, а замедление темпов экономического роста привело к снижению спроса на электроэнергию, сказал он. «Ядерная энергетика сейчас менее конкурентоспособна по сравнению с другими источниками энергии, срочной необходимости в ней нет», — сказал он.

Правительство Вьетнама в ближайшие дни внесет предложение об отмене проекта строительства АЭС в Национальное собрание, которое, как ожидается, одобрит его до конца ноября.