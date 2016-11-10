Страны ОПЕК в октябре рекордно увеличили добычу нефти

Страны ОПЕК в октябре нарастили совокупную добычу нефти на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем - до рекордного показателя в 33,83 миллиона баррелей в день - благодаря восстановлению объемов добычи в Нигерии и Ливии, а также рекордно высокой добыче в Ираке, сообщает Прайм со ссылкой на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА).

"В годовом выражении в октябре добыча странами ОПЕК выросла почти на 1,3 миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что добыча в Ираке в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 10 тысяч баррелей в день и составила 4,59 миллиона баррелей в день, нефтедобыча Нигерии увеличилась до 1,57 миллиона баррелей в стуки, а Ливии - до 0,51 миллиона баррелей.

"Добыча Ирана в отчетном периоде составила 3,72 миллиона баррелей в сутки против сентябрьских 3,68 миллиона баррелей. При этом нефтедобыча в Саудовской Аравия снизилась до 10,55 миллиона баррелей в день с 10,61 миллиона в сентябре", - информирует издание.

Читайте такжеПрезидентство Трампа приведет к периоду низких цен на нефть - прогнозы

Это последние официальные и публичные данные МЭА о добыче, которые опубликованы перед встречей ОПЕК в Вене, на которой страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка. Новый рекорд "означает, что ОПЕК должна согласовать значительное сокращение (добычи - ред.) в Вене, чтобы осуществить свои алжирские договоренности", подчеркивается в докладе.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.