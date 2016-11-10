Тендер на модернизацию компрессорной станции "Южнобугская" выиграл украинский производитель

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, транслировавшегося онлайн в рамках системы электронных закупок ProZorro.

В открытых торгах на реконструкцию компрессорной станции «Южнобугская» по заказу Филиала «УМГ «Черкассытрансгаз» ПАО «Укртрансгаз» победила украинская компания ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» с предложением 1,321 млрд. грн.

Ожидаемая стоимость торгов составляла 1 356 909 000 грн. с НДС. Минимальный шаг понижения цены – 1% (13 569 090 грн.). В аукционе принимали участие две компании: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» и ПАО Специализированное монтажное управление №24.

Сумское машиностроительное НПО является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

По оценкам экспертов, 60% трубопроводов украинской газотранспортной системы эксплуатируется более 30-ти лет, 20% трубопроводов и арматуры требуют срочной замены. 60% газоперекачивающих агрегатов полностью выработали свой ресурс, а 90% эксплуатируется более 20-ти лет с низким КПД.

Как сообщалось ранее, компания «Уктрансгаз» приступила к новому этапу модернизации украинской газотранспортной системы. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в 2015 году контракт с немецкой компанией Ferrostaal Industrieanlagen GmbH на модернизацию компрессорной станции «Бар» составил 1,817 млрд. грн. «Тогда закупка была произведена без использования системы «Prozorro». Благодаря системе электронных торгов удалось провести максимально прозрачный конкурс и привлечь национального производителя, который предложил лучшую цену. Благодаря ему Украина сэкономила полмиллиарда гривен», – сообщил эксперт.

8 ноября 2016 г. Сумское машиностроительное научно-производственное объединение победило в аукционах, проведенных с помощью «Прозорро», на реконструкцию компрессорных станций «Укртрансгаза» – «Заднепровская» и «Ананьев». Общая сумма контрактов составила более 2,7 млрд. грн. Значительную часть оборудования в рамках комплекса работ по модернизации компрессорных станций поставит ГП Научно-производственный комплекс газотурбиностроения «Зоря»-«Машпроект», которое входит в концерн «Укроборонпром».