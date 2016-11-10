Украина может начать поставки нефти в Беларусь для переработки – Зубко

Украина рассматривает возможность давальческой переработки нефти на НПЗ Беларуси, при которой добывающая компания перерабатывает нефть на НПЗ другой компании и получает готовые нефтепродукты, расплачиваясь с компанией – собственником завода частью этих нефтепродуктов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

Согласно предварительным договоренностям, которые были достигнуты на 24-м заседании Межправительственной белорусско-украинской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под сопредседательством вице-премьер-министра Зубко и заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко, концерн "Белнефтехим" и украинская "Укртранснафта" должны до конца года отработать все экономические аспекты сотрудничества по поставкам Украиной нефти в Республику Беларусь по давальческой схеме с использованием украинских нефтетранспортных маршрутов, а также по переработке нефти на НПЗ Беларуси.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,733 млрд долл. На втором месте (около 20%) импорт топлива из России – 0,845 млрд долл., на третьем – из Литвы (0,414 млрд долл., или 10,7%).

16 июня текущего года глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук сообщил, что Украина будет создавать резерв нефтепродуктов и нефти объемом более 2 млн тонн в пропорции 70/30 соответственно. Мосийчук напомнил, что согласно евродирективе от 2009 года, стабилизационный запас должен быть сформирован европейскими странами до 2023 года в объеме 61 дня среднесуточного потребления либо 90 дней среднесуточного чистого импорта.