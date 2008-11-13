ЕС усилит энергетическую безопасность

Европейская комиссия хочет усилить безопасность поставок энергоресурсов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня Комиссией коммюнике «Энергетическая безопасность ЕС и солидарный план действий».

В коммюнике, в частности, отмечается, что в марте 2007 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) одобрил решение о достижении до 2020 года целей по уменьшению выбросов СО2 в атмосферу, увеличении доли восстановимых источников энергоресурсов до 20% с нынешних 8,5% и улучшении энергоэффективности на 20%.

В то же время, отмечается в документе, даже при условии достижения этих целей экономика ЕС останется существенно зависимой от импорта нефти, угля и особенно газа.

В документе отмечается, что много страны-члены ЕС при этом зависят при поставках газа от одного поставщика, что делает их энергетическую безопасность уязвимой в случаях политических инцидентов в странах-поставщиках или транзитерах, либо в случаях природных катастроф.

В связи с этим Еврокомиссия предложила солидарный план действий по обеспечению энергетической безопасности ЕС. Этот план состоит из 5-ти пунктов: потребность в инфраструктуре и диверсификации поставщиков газа, внешние газовые отношения, запасы нефти и газа и механизм реагирования на кризисы, энергоэффективность, лучшее использование местных энергоресурсов.

В коммюнике отмечается, что на сегодня импорт составляет 61% всего годового потребления газа в ЕС. При этом 42% импортного газа поступает из России, 24% - из Норвегии, 18% - из Алжира, 16% - из других стран. При этом часть европейских стран в силу тех или иных обстоятельств получает газ лишь из одного источника. В связи с этим Еврокомиссия предлагает 6 инфраструктурных приоритетов в области поставок газа, которые заключаются в развитии плана балтийских соединений газопроводов, создании южного газового коридора, который может обеспечить поступление газа из Туркменистана и Азербайджана, развитие поставок сжиженного газа, создания «газового кольца» вокруг Средиземного моря, развитие инфраструктурных проектов на севере Европы для объединения ее со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. Работу по согласованию и определению стоимости этих проектов предлагается завершить до 2010 года.

В области внешних отношений Еврокомиссия предлагает усилить работу по привлечению к Энергетическому сообществу Украины, Молдовы и Турции, развивать взаимовыгодные энергетические отношения с Россией, а также, в рамках Восточного партнерства – с Беларусью, усиление диалога со странами ОПЕК, развивать отношения в энергетической сфере с Африкой, а также сотрудничать с быстро развивающимися странами, поскольку такое развитие может в значительной мере повлиять на баланс спроса и предложения.

Еврокомиссия также предлагает разработать ряд законодательных предложений по улучшению механизма ответа на кризисы и управлению запасами газа и нефти, по развитию энергоэффективности и увеличению частицы восстановимых источников энергетики в производстве энергии в странах-членах ЕС.

В коммюнике также предусматривается создание специальной группы при Еврокомиссии для разработки дорожной карты по улучшению энергетической политики до 2050 года.