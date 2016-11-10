Neue Zürcher Zeitung: "Роснефть" покупает сама себя?

Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Роснефть" покупает сама себя?", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В России многие годы политические рассуждения не оказывали никакого влияния, но теперь ситуацию изменило состояние бюджета. Государство хочет сократить свою долю в нефтяной компании "Роснефть". Эксперты неоднократно требовали провести эффективную приватизацию. Государственная доля в экономике значительно выросла в последние годы, и в стратегически важном для Кремля нефтегазовом секторе она особенно велика. Никто всерьез не ожидал, что государство уступит контроль над крупнейшим мировым производителем нефти, с акциями на бирже. Но на этой неделе правительство распорядилось продать, по крайней мере, 19,5%. У государства по-прежнему останутся 50%.

Продажа без потери контроля

Большой вопрос в том, кто купит пятую часть "Роснефти" - и здесь есть много признаков того, что это будет сама "Роснефть". Это делает само понятие "приватизации" абсурдным. Но Кремль видит в этой идее свои преимущества. Государственный бюджет будет пополнен, и государство не потеряет контроль. Постановление правительства установило срок для частичной продажи до 5 декабря; минимальная цена составляет примерно $ 11,1 млрд. Многие аналитики убеждены, что из-за короткого периода времени речь может идти только о покупателях, которые находятся на завершающих стадиях переговоров. Но о подобных переговорах ничего не было известно.

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Вторая по величине нефтяная компания России "Лукойл", находящаяся в частном владении, отказалась от участия. Дополнительные акции не захотела приобрести и британская энергетическая группа ВР, которая владеет почти 20% акций "Роснефти". Ходят слухи о потенциальных стратегических инвесторах из Китая, Индии и Казахстана, но этому нет конкретных доказательств. Виной этому могут быть также строгие требования Кремля: среди прочего, покупатель должен голосовать в совете так же, как государственные представители, и минимизировать риски с третьими странами. "Роснефть" столкнулась с санкциями Запада из-за украинского кризиса и была вынуждена отказаться от проектов с иностранными партнерами.

Цена покупки не менее $ 11,1 млрд соответствует рыночной стоимости долевых активов по состоянию на 11 октября, за вычетом скидки в размере 5%. Курс котируемых в Москве акций "Роснефти" в указанный день был примерно на 80% выше, чем во время выхода на биржу в 2006 году (но стоимость акций, номинированных в долларах, на торгах в Лондоне снизилась). В 2017 году "Роснефть" может продать собственные приобретенные акции через биржу или отдельных инвесторов - по крайней мере, это одна из озвученных Кремлем возможностей. Дойдет ли до этого, пока неясно. Это был бы примирительный поворот, с либеральной точки зрения.

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Откуда деньги?

Ранее "Роснефти" пришлось финансировать покупку собственных акций на сумму, по меньшей мере, 711 млрд рублей. В начале октября нефтяной гигант приобрел контрольный пакет акций своего отечественного конкурента "Башнефть" за 330 млрд рублей ($ 5,3 млрд), когда государство выставило на продажу половину акций "Башнефти". Это довольно гибкая интерпретация "приватизации". Свободный денежный поток "Роснефти" в первом полугодии составил 141 млрд руб., примерно на 60% меньше, чем за тот же период прошлого года, кроме того, у компании высокие инвестиционные обязательства. Тем не менее, группа смогла получить ликвидные средства при помощи продажи долей в восточносибирских нефтяных месторождениях индийской и китайской компаниям.

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на проинформированные источники, сообщило, что государственный холдинг "Роснефтегаз" может помочь нефтяной компании в финансировании. Как ни странно, "Роснефтегаз" будет продавать свои акции "Роснефти". С этим холдингом связаны многие государственные энергетические предприятия, в том числе, его доля в "Роснефти" составляет почти 70%. Генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, доверенное лицо президента России Владимира Путина, также является председателем совета директоров "Роснефтегаза". Представитель "Роснефти" опроверг эти сообщения.

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Все для государственной казны

Этот дополнительный уровень финансовых шахмат с "Роснефтью" на самом деле несколько противоречив. Задача "Роснефтегаза" заключается в наполнении государственной казны максимально высокими дивидендами. По этой причине доля в "Роснефти" продается именно сейчас, несмотря на то, что цена на нефть значительно ниже, чем в последние годы, когда Кремль постоянно откладывал продажу. "Роснефтегаз" должен незамедлительно перечислить средства: около 700 миллиардов рублей от продажи доли "Роснефти" уже заложены в бюджете на текущий год, дефицит которого достигает 3,7% валового внутреннего продукта. В качестве альтернативы, Кремль может более активно использовать государственный фонд, который и без того уже значительно опустел, а в следующем году может быть и вовсе исчерпан.