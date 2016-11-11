"Газпром" расторг соглашение акционеров по строительству "Северного потока-2"

Совет директоров российского газового монополиста «Газпрома» на заседании в среду, 9 ноября, принял решение о расторжении соглашения акционеров Nord Stream 2, сообщила компания в пятницу.

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"Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение ПАО "Газпром" соглашения о расторжении соглашения акционеров компании Nord Stream 2 AG", - отмечается в сообщении компании, передает Прайм.

Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Планировалось, что они станут акционерами (с долями по 10%) проектной компании Nord Stream 2, которая в настоящее время на 100% принадлежит "Газпрому".

Антимонопольный регулятор Германии дал одобрение на создание такого СП, однако польский в конце июля высказал возражения. В начале августа партнеры по проекту сообщили, что решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании СП. Теперь стороны ищут новую модель реализации проекта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".