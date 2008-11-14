Киевтрансгаз в четверг урезал газ Киевэнерго

Начиная с 12.28 до 15.00 вчерашнего дня "Киевтрансгаз" в три этапа сокращал поставки газа АК "Киевэнерго". Из-за этого снижено давление газа на ТЭЦ-5 в объеме 40%, на ТЭЦ-6 - 10%.

Как сообщает пресс-служба АК "Киевэнерго", в результате сокращения поставок газа на 4°С снижена температура в теплосетях Киева. Также АК "Киевэнерго" не придерживалась требования НЭК "Укрэнерго" относительно диспетчерского графика электрической нагрузки, а именно - 120 Мвт.

"Киевтрансгаз" называет причиной сокращения поставок газа АК "Киевэнерго" долги компании. Как результат – отсутствие лимитов на вторую декаду ноября для ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, котельных "Тепловых сетей Киевэнерго" и котельных "Жилтеплоэнерго Киевэнерго".

Напомним, о возможном прекращении поставок газа "Киевэнерго" 12 ноября предупредили УМГ "Укртрансгаз", "Укртрансгаз" и "Киевоблгаз".

13 ноября в 18.00 газоснабжение АК "Киевэнерго" возобновлено до предыдущего уровня.

По состоянию на 13 ноября, АК "Киевэнерго" имеет долг за газ перед ДК "Газ Украины" в размере 96,5 млн. грн. В ноябре и декабре за газ компания должна оплатить ДК "Газ Украины" 725 млн. грн. Кредитные обязательства АК "Киевэнерго" по краткосрочным кредитам составляют 260 млн. грн., остаток по выплате кредита Всемирного банка для развития тепловых сетей - 105 млн. долларов.

Согласно законодательству, компенсация из городского бюджета разницы между экономически обоснованными расходами и действующими тарифами для АК "Киевэнерго" в 2008 году составляет 790,8 млн. грн. По состоянию на 13 ноября, “Киевэнерго” фактически получила лишь 385,8 млн. грн. Таким образом, в расчетах на 2008 год компании должны компенсировать 405 млн. грн.

По информации пресс-службы компании, Киев за сутки потребляет около 10 млн. куб. м газа для обеспечения потребностей города в тепловой и электрической энергии. В денежных показателях этот объем составляет свыше 11,5 млн. грн. ежесуточно.

В структуре расходов АК "Киевэнерго" в части теплоснабжения 62% составляет цена на топливо, 17% - оплата труда со всеми начислениями, еще 21% - это ремонты, инвестиционная программа, налоговые обязательства, административные, социальные и другие расходы.

“Киевэнерго” – обеспечивает полный цикл энергоснабжения города Киева, с единым процессом производства, транспортировки и сбыта тепловой и электрической энергии. Установленная электрическая мощность электростанций - 1200 Мвт, тепловая мощность электростанций и котельных – 8,48 тыс. Гкал/час.

Убыток АК "Киевэнерго" по итогам 9 месяцев 2008 года составил 278 млн. грн., при этом за такой же период прошлого года этот показатель составлял 25 млн. грн.