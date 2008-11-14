РФ и Беларусь перейдут на рубли в торговле нефтью и газом

Россия и Беларусь договорились о переходе на рубли при торговых операциях с нефтью и газом.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Андрей КОБЯКОВ, передает РИА «Новости».

"Это будет нашим вкладом в придание рублю статуса региональной резервной валюты", - сказал он на церемонии подписания Соглашения по предоставлению Минску кредита на 2 миллиарда долларов.

А.КОБЯКОВ уточнил, что соглашение будет одним из ключевых пунктов плана совместных действий России и Беларуси.

В свою очередь, вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН отметил, что некоторые компании уже используют рубли в своих расчетах с Россией. "Мы собираемся расширить сферу применения рубля, чтобы это оговаривалось в межгосударственных соглашениях и соглашениях главных хозяйствующих субъектов", - сказал вице-премьер. По его словам, это добровольные соглашения. "Наша задача, чтобы это было еще и выгодно", - добавил он.

В четверг в Москве А.КОБЯКОВ и А.КУДРИН подписали меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и правительством Беларуси относительно координации мер по повышению конкурентоспособности национальных экономик. Также стороны подписали протокол переговоров между делегациями обеих стран по вопросу развития кредитно-финансового сотрудничества между двумя государствами.

Кроме того, А.КУДРИН и министр финансов Беларуси Андрей ХАРКОВЕЦ подписали межправсоглашение о предоставлении Минску госкредита на 1 млрд. долл., который будет выделен в ближайшие дни.

В Минфине журналистам напомнили, что РФ решила предоставить 2 млрд. долл., однако второй миллиард долларов предполагается выделить до 28 февраля 2009 года, после разработки плана совместных действий.

Отметим, 5 ноября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что Россия должна перейти на расчеты в рублях при экспорте нефти и газа.