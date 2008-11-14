Газ для населения подорожает

Министерство юстиции зарегистрировало постановление Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) о повышении тарифов на газ для населения.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, приказ зарегистрирован Минюстом 10 ноября 2008 года.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2008 года.

Напомним, 25 октября Национальная комиссия Украины по регулированию электроэнергетики на своем заседании приняла решение о повышении на 35% тарифов на газ для населения с 1 декабря.

НКРЭ постановила, в частности, что потребители, которые используют не более 2,5 тыс кубометров газа в год, будут платить в среднем 495 грн за 1 тыс кубометров (при наличии газовых счетчиков – 46,36 коп за 1 кубометр, учитывая НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 53,16 коп).

Вторая категория потребителей при условии потребления природного газа не более 6 тыс кубометров в год в среднем будет платить 737 грн за 1 тыс кубов (при наличии газовых счетчиков 1 кубометр газа будет стоить 73,2 коп, при отсутствии счетчика – 80,52 коп). Третья категория при условии, что объем потребления природного газа не будет превышать 12 тыс кубометров в год, в среднем будет платить 1 тыс 502 грн за 1 тыс кубометров (при наличии счетчиков стоимость одного кубометра газа будет составлять 1 грн 49,88 коп, при отсутствии газового счетчика – 1 грн 64,82 коп).

Четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс кубометров в год, в среднем будет платить за 1 тыс кубометров 1794 грн (при наличии газового счетчика 1 кубометр потребленного газа будет стоить 1 грн 79,04 коп, при отсутствии счетчика – 1 грн 96,86 коп).

Предполагается, что потребители непосредственно начнут платить по новым тарифам с 1 января следующего года.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины своим решением от 26 сентября рекомендовал НКРЭ значительно повысить отпускные цены на природный газ для населения с целью улучшения финансового состояния газодобывающих госпредприятий страны. Президент Украины ввел єто решение в действие своим указом от 3 октября.

Последний раз НКРЭ повышала розничные дифференцированные тарифы на газ для населения в августе, они вступили в силу с 1 сентября 2008 года.