"Заря" - "Машпроект" поставит оборудование для модернизации ГТС Украины

По сообщению «Зори»-«Машпроекта», предприятие произведет и поставит 9 газотурбинных двигателей мощностью 16 МВт для модернизации трех компрессорных станций – «Южнобугская», «Заднепровская» и «Ананьев».

«Оборудование будет поставлено в составе газоперекачивающих агрегатов производства ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое выступает автором комплексного решения для модернизации указанных станций и стало победителем тендеров, проведенных ПАО «Укртрансгаз» в ноябре 2016 года. Двигатели производства ГП «Зоря»-«Машпроект» являются неотъемлемой частью предлагаемых ГПА. Стоимость оборудования ГП «Зоря»-«Машпроект» в общей стоимости проекта не превышает 30%», – сообщает сайт предприятия.

Предприятие отмечает, что совместные с Сумским НПО проекты были неоднократно успешно реализованы и на практике показали свою эффективность и надежность.

Также сообщается, что обновление мощностей, начатое ПАО «Укртрансгаз» принесет значительный экономический эффект. «Речь идет о выводе из эксплуатации оборудования предыдущих поколений с низким КПД и высоким расходом топливного газа, который составляет порядка 2/3 тарифа на газ для потребителей. В ходе модернизации будут внедрены в эксплуатацию современные ГПА с актуальными показателями КПД (КПД двигателя ДГ90 составляет 35%) и экологическими характеристиками, соответствующими требованиям Евросоюза», – подчеркивает «Зоря»-«Машпроект».

Как сообщалось, 8 и 10 ноября 2016 г. Сумское машиностроительное научно-производственное объединение победило в аукционах, проведенных с помощью «ProZorro», на реконструкцию компрессорных станций «Укртрансгаза» – «Заднепровская», «Ананьев» и «Южнобугская». Общая сумма контрактов составила более 4 млрд. грн.

Компания «Уктрансгаз» приступила к новому этапу модернизации украинской газотранспортной системы. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в 2015 году контракт с немецкой компанией Ferrostaal Industrieanlagen GmbH на модернизацию компрессорной станции «Бар» составил 1,817 млрд. грн. «Тогда закупка была произведена без использования системы «Prozorro». Благодаря системе электронных торгов удалось провести максимально прозрачный конкурс и привлечь национального производителя, который предложил лучшую цену. Благодаря ему Украина сэкономила полмиллиарда гривен», – сообщил эксперт.

«Зоря»-«Машпроект» входит в концерн «Укроборонпром». Является одним из лидеров мирового газотурбостроения. Поставляет продукцию в страны Центральной и Юго-Восточной Азии, на Ближний Восток, в Восточную Европу и Западную Африку. Предприятие имеет более чем 40-летнюю практику в создании и выпуске двигателей, применяемых в качестве приводов газоперекачивающих агрегатов. Только на компрессорных станциях ГТС Украины эксплуатируется 111 двигателей николаевского производства. Сегодня свыше 95% продукции ГП «Зоря»-«Машпроект» поставляется на экспорт.