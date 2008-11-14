Сегодня открывается Энергетический саммит в Баку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Баку глава Украинского государства примет участие в работе 4-го Энергетического саммита по вопросам энергобезопасности. Планируется, что по итогам работы форума будет подписана Декларация Бакинского энергетического саммита.

Также планируется, что ключевым вопросом Бакинского саммита станет тема Евразийского нефтетранспортного коридора. Ожидается, что на саммите будут рассмотрены основные выводы и предложения по результатам ТЭО этого проекта, а также принято решение относительно дальнейших шагов по его реализации.

Отметим, в рамках саммита 13 ноября президенты Украины и Азербайджана Виктор ЮЩЕНКО и Ильхам АЛИЕВ обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности, по реализации проекта Евразийского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода Одесса-Броды.

Кроме того, стороны подтвердили проведение рабочего визита в Азербайджан В.ЮЩЕНКО в феврале-марте 2009 г., в рамках которого состоится первое заседание Совета президентов. Во время этого заседания президенты планируют, среди прочего, рассмотреть вопросы сотрудничества в нефтегазовой и военно-технической сферах.

Главы государств на встрече обсудили также развитие украинско-азербайджанского сотрудничества. В.ЮЩЕНКО отметил при этом динамический рост двусторонней торговли между Украиной и Азербайджаном. По его словам, за II полугодие 2008 г. общий внешний торговый оборот с Азербайджаном превысил 705 млн долл., что на 59% больше по сравнению с прошлым годом.

Во встрече принял участие председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА.

Также планируется, что участники саммита обсудят концептуальные подходы, принципы и механизмы существенного повышения уровня гарантирования прозрачности, надежности и безопасности транзита энергоносителей на Каспийско-Черноморско-Балтийском пространстве в целом и за счет системного объединения интеллектуальных, технических, финансовых и других ресурсов стран Каспийско-Черноморско-Балтийского региона в соответствии с требованиями Энергетической хартии и других международных документов.

На 14 ноября запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

Во время визита Президента сопровождают секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.

*** Энергетический саммит в Баку 14 ноября будет четвертым саммитом в рамках Краковской инициативы. Первый саммит состоялся в Кракове в мае 2007 года, второй – в Вильнюсе в октябре 2007 года, третий – в Киеве в мае 2008 года.