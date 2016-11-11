Кличко: Мы не будем продлевать контракт с "Киевэнерго"

«Теплосети в городе в плохом состоянии. У них исчерпан ресурс эксплуатации. Как следствие – часто происходят прорывы. Теплосети столицы сегодня находятся под управлением «Киевэнерго». Концессия завершается в следующем году. И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление. Это международные компании, которые имеют опыт успешной работы. Будем искать наиболее оптимальный вариант, чтобы исправить все недостатки, которые были при работе с «Киевэнерго», – отметил Виталий Кличко.

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Мэр подчеркнул, что основой нового договора должна стать энергоэффективность, модернизация теплового хозяйства, снижение производственных затрат, которые позволят в дальнейшем повлиять на тарифы, передает пресс-служба КГГА.

«Наша задача – чтобы система эффективно работала и каждый дом имел холодную и горячую воду и отопление», – подчеркнул мэр Киева.

Говоря про аварийную ситуацию на вул. Киквидзе, 37, Киевский городской голова отметил, что жители дома в течение недели не могли вызвать коммунальные службы, чтобы устранили аварию. Поэтому мэр дал поручение председателю Печерского района провести служебное расследование, почему местные чиновники вовремя не отреагировали на аварию. А также подчеркнул, что задача «Киевэнерго» – в течение суток устранять все порывы, чтобы в квартирах горожан было тепло.

«Уже сегодня вечером все жильцы этого дома получат тепло», – отметил Виталий Кличко.