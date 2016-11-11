Стоимость нефти Brent упала ниже $45

Стоимость нефти Brent вновь упала, опустившись ниже ценовой отметки в 45 долларов за баррель, сообщает Росбалт.

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"Так, в ходе торговой сессии на Лондонской бирже январские поставки нефти сорта Brent подешевели на 2% и торгуются в пределах 44,90 доллара за баррель. Последний раз участники рынка фиксировали такое падение цены на энергоресурсы в начале ноября текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате снижения энергетического рынка укрепился курс доллара по отношению к иностранным ведущим валютам.

По мнению аналитиков, теперь, когда рынок полностью оправился от шоковой ситуации, вызванной итогами президентских выборов в США, инвесторы станут вновь вкладывать средства в покупку долларовых активов. Данная политика неминуемо приведет к падению интереса к сырьевым активам и негативно отразится на стоимости "черного золота".