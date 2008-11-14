Цена ”корзины” ОПЕК продолжила падение

"Корзина" ОПЕК в 13 ноября подешевела еще на 2,21 долл., а ее цена официально составила 47,73 долл./барр. Это самый низкий показатель с 31 мая 2005 г., когда цена "корзины" была 47,62 долл./барр., передает РБК.

К 12 ноября цена нефтяной "корзины" ОПЕК впервые почти за 22 месяца установилась ниже психологически важной для рынка отметки 50 долл./барр. и официально составила 49,94 долл./барр. - самый низкий показатель с 23 января 2007 г.

В марте 2008 года корзина была расширена до 13 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Поскольку из состава ОПЕК официально вышла Индонезия, нефть марки Minas, по всей видимости, будет вскоре исключена из состава нефтяной корзины картеля.

Термин "корзина ОПЕК" был официально введен 1 января 1987 года.